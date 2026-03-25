Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.03.2026 22:30:00
Here's What Could Send Nvidia Stock to New All-Time Highs
It has been a while since Nvidia (NASDAQ: NVDA) notched a new all-time high. October 2025 was its last such high, and it's currently down around 15% from those levels. Despite that poor performance over the past half year, Nvidia has been delivering incredible results along with announcements regarding chip orders. I think a new all-time high for the stock is inevitable, and this is what could send it there.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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26.03.26
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Time Inc When Issued
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.