DraftKings Aktie
WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041
|
24.02.2026 19:50:39
Here's What DraftKings Layoffs Could Mean for the Stock
DraftKings (NASDAQ: DKNG) is moving forward with a restructuring that could see it lay off a sizable portion of its workforce. In a recent note on the stock published by Citizens, the firm's analysts estimated that workforce reductions would come in at the lower end of the 2% to 15% range that has been the norm among tech companies recently. In the note, Citizens reiterated a market-outperform rating on DraftKings stock and set a one-year price target of $38 per share. As of this writing, that target implies upside of roughly 72%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
