Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
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10.04.2026 18:03:31
Here's What Fluor Corporation's New Board Member Could Mean for the Stock in 2026
Fluor (NYSE: FLR), one of the world's largest engineering and construction firms, has been refreshing its leadership with some major changes. Its executive chairman, David Constable, will step down on May 6, handing the reins to its Lead Independent Director Jim Hackett.Fluor also expanded its board from 10 to 12 directors, while its number of independent directors rose from 8 to 10. That expansion diversifies its directors' combined skill set, helping the company serve a broader range of markets while tightly managing its major projects.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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