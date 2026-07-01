Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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01.07.2026 13:35:00
Here's What History Says Comes Next For Dogecoin in July
With Dogecoin (CRYPTO: DOGE), the passage of time is doing real work against holders. The coin is down by 55% over the last 12 months.July typically makes the picture worse. Here's what history says about its performance during that month.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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