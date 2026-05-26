Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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26.05.2026 11:05:00
Here's What I Think Is Going on With Nvidia Stock After the AI Giant's Showstopping Earnings Report
Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered yet another showstopping earnings report last week, beating estimates, reaching records, and forecasting more impressive growth ahead. This is as the artificial intelligence (AI) boom marches on, and as tech giants and AI customers of all sizes rush to get in on Nvidia's top graphics processing units (GPUs) to power their projects.Yet, all of this good news wasn't enough to push Nvidia stock higher. In fact, in the two trading sessions following the report, the stock actually fell a total of 3.6%. Of course, this isn't a huge drop, but it doesn't reflect a huge sign of confidence in Nvidia either. Nvidia's latest update should have wowed investors, propelling the stock into a fresh new cycle of gains. But it didn't. Here's what I think is going on with the shares after the AI giant's blowout earnings report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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