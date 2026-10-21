Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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21.10.2026 05:26:12
Here's What I'm Planning With My Eli Lilly Position
Business is booming, and the pipeline of new treatments is robust.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 18, 2026. The video was published on Oct. 20, 2026.
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Nachrichten zu Eli Lilly
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20.10.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
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14.10.26
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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13.10.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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06.10.26
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Analysen zu Eli Lilly
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|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
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Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.