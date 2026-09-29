Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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29.09.2026 18:45:00

Here’s what Netflix skeptics are getting wrong about the stock, according to an analyst

Netflix investors are too worried about the U.S. and are overlooking gains abroad, Deutsche Bank argues.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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