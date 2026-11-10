NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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10.11.2026 14:30:00
Here’s what Nvidia investors should be focusing on now. Hint: It’s not Jensen Huang’s affair.
Nvidia’s stock still seems like a good bet — if the AI trade holds up. And that’s a big ‘if.’Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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