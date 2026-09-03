WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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03.09.2026 14:33:00
Here’s what Nvidia’s $13 billion Hugging Face deal means for the world of AI
The acquisition will give Nvidia access to “one of the most important parcels of real estate in the AI market” and promote open-source technology.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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