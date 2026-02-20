Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.02.2026 16:04:00
Here’s what Paramount would have to do for Netflix to walk away from its Warner Bros. deal
A MoffettNathanson analyst says that if Paramount pushes its price above $32 per share, Netflix may be too disciplined to continue bidding on something that is ‘not a must have’Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
