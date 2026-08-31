Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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31.08.2026 10:59:00
Here’s what Prince Harry and Meghan Markle’s California mansion could really be worth, and how much it costs to keep it up
The couple’s decision to move back to the U.K. has raised a host of questions about what they plan to do with the opulent home in California, where they have been residing for the past six years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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