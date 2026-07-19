Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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19.07.2026 14:33:01
Here's What Reddit CEO Steve Huffman's Sale of Company Shares for $3.6 Million Means for Investors
Chief Executive Officer and President Steve Ladd Huffman sold 18,000 shares of Reddit, Inc. (NYSE:RDDT) on July 15, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($197.86); post-transaction value based on July 15, 2026 market close ($198.03).Reddit maintains a substantial platform with $2.5 billion in annual revenue and a market capitalization of $34.9 billion, positioning it as a significant player in digital content and community engagement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Erste Schätzungen: Reddit präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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