Southern Aktie

Southern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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07.07.2026 04:43:20

Here's what southern Europeans know about surviving heat waves

People in countries like Greece, Italy and Spain have long lived with high temperatures. Here's what more northerly countries can learn from them about managing heat waves as they become more common.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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