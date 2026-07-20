Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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20.07.2026 15:35:21
Here's what southern Europeans know about surviving heat waves
People in countries like Greece, Italy and Spain have long lived with high temperatures. Here's what more northerly countries can learn from them about managing heat waves as they become more common.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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