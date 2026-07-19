Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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19.07.2026 15:52:01
Here's What the Adobe CEO's Sale of Company Shares for Over $900,000 Means for Investors.
Chair and CEO Shantanu Narayen disposed of 4,112 shares of Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) on July 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($224.56); post-transaction value based on July 15, 2026 market close.Adobe Inc. is a globally recognized software provider with a market capitalization of $93.5 billion, positioning it as a market leader in digital content creation and experience management. The company's diversified business model, anchored in subscription-based cloud services, generates substantial profitability with TTM net income of $7.2 billion, reflecting strong operational efficiency and pricing power.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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