Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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08.11.2026 22:00:02
Here's What the Average Man's Social Security Benefit Looks Like by Age
Men's average Social Security benefits run higher than women's at every age. This breakdown lays out the specific figures across the early retirement years based on the most recent data snapshot.
As of December 2025, the average retirement benefit among men is $2,282.28 per month, according to the Social Security Administration (SSA). The average for women is $1,872.43, which leaves a monthly gap of $409.85.
Image source: Getty Images.
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