:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
13.11.2025 15:13:00
Here’s what’s different about this year’s Starbucks strikes, as union drive nears 4-year anniversary
Coffee chain’s ‘Red Cup Day’ marred as union says baristas at 65 stores across more than 40 cities are striking, but Starbucks says impact is only a fraction of that.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heremehr Nachrichten
Analysen zu Heremehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|10 720,00
|-1,20%
|Starbucks Corp.
|73,70
|-2,10%