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31.03.2026 16:00:00
Here’s what’s worth streaming in April 2026 on Netflix, Hulu, HBO Max and more
Prices are rising at Netflix and Amazon, while Hulu revives ‘Malcolm in the Middle’ and HBO Max has new seasons of ‘Hacks’ and ‘Euphoria’Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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