Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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30.06.2026 16:00:00
Here’s what’s worth streaming in July 2026 on Netflix, Hulu, HBO Max and more
Why it’s a good month to save on streaming, despite the return of ‘Enola Holmes’ to Netflix and ‘Silo’ to AppleWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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26.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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22.06.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.at)
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22.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.06.26
|Netflix open to more deals with traditional TV (Financial Times)
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15.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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08.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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01.06.26