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30.04.2026 16:00:00
Here’s what’s worth streaming in May 2026 on Netflix, Hulu, HBO Max and more
Netflix’s ‘Lord of the Flies,’ Apple’s ‘Star City’ and the return of Hulu’s ‘Deli Boys’ are among the highlights of the coming monthWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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27.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.04.26
|Netflix-Aktie stabil: Milliardenprogramm für Aktienrückkäufe angekündigt (dpa-AFX)
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23.04.26
|Warner-Aktie kaum verändert: Grünes Licht von Aktionären für Übernahme durch Paramount (dpa-AFX)
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20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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20.04.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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20.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
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20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Montagmittag zurück (finanzen.at)
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20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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