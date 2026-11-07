Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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07.11.2026 09:52:02

Here's Where I Think Intel Stock Will Be at the End of 2030

Intel (NASDAQ:INTC) stock has given back a huge part of its 2026 gains. Shares ended at $60.55 on Nov. 3, around 57% under the $140.94 they ended at on June 22. The stock dropped 45% in October alone.

My estimate for $5,000 put into Intel stock at that price is around $5,400 when 2030 ends. That'd be a gain of less than 10% in a bit more than four years, or under 2% a year.

What surprised me is that this number assumes Intel's business does well. My estimate has Intel more than doubling its earnings per share from this year to 2030.

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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