Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.10.2026 03:13:56
Here's Where Netflix and 3 Other Streaming and Media Stocks Could Be by 2030
The streaming sector remains as volatile as ever, and the push to consolidation has continued this year.
The merger between Warner Bros. Discovery and Paramount closed earlier this month, forming Skydance (NYSE: SKYD). This new Hollywood powerhouse will have to overcome roughly $80 billion in debt to deliver results for investors.
Roku (NASDAQ: ROKU) agreed to be acquired by Fox Corporation in a move by Fox to expand its distribution and reach, as Alphabet's YouTube gains market share over traditional streamers.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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20:26
|Netflix streicht rund 1000 Jobs (Spiegel Online)
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16:09
|Netflix to cut 1,000 jobs as growth concerns mount (Financial Times)
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12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
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06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.10.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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29.09.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|63,18
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