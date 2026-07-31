Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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31.07.2026 15:00:00
Here’s Where Samsung Makes and Tests Its Galaxy Phones Before Shipping Them to You
I got a rare peek into Samsung’s Gumi manufacturing facility, where phones like the Z Fold 8 Ultra are in production.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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