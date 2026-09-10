Here's Where Wall Street Analysts See Nvidia's Share Price Going

It would be an understatement to say that Wall Street is bullish on Nvidia (NASDAQ: NVDA).

The artificial intelligence (AI) chip manufacturer announced its second-quarter results on Aug. 26, and they were stunning. Revenue of $96.2 billion was more than double that of the same quarter a year ago. Diluted earnings per share of $2.46 rose 128% from last year and were $0.12 higher than the average analyst estimate.

So I just checked the latest data on price targets, which are Wall Street analysts' official predictions of where the stock will be in 12 to 18 months, based on historical and projected earnings. Suffice it to say that, on average, analysts see Nvidia's stock rising, and fast.

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