Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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02.06.2026 00:30:00
Here's Why 2026 Could Be the Perfect Year for Seniors to Do Roth IRA Conversions
Roth IRA conversions are a great way to shield your retirement savings from future taxes. But to do this, you have to pay taxes on the converted funds today. This could increase your tax bill and may even push you up to the next tax bracket.However, 2026 presents a rare opportunity for seniors to do Roth IRA conversions without paying a huge price for it at tax time. Here's why you may want to consider it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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