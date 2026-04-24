Agios Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1W2RM / ISIN: US00847X1046
24.04.2026 11:36:24
Here's Why Agios Pharmaceuticals Stock Slumped This Week (And What Investors Have to Look Forward to in 2026)
Shares in Agios Pharmaceuticals (NASDAQ: AGIO) crashed by 26.8% in the week as of the time of writing. The move comes after a much larger pharmaceutical company, Novo Nordisk (NYSE: NVO), announced top-line results from a class of drug to treat sickle cell disease (SCD) that implied superiority over Agios' rival drug mitapavit. Both drugs, Novo's etavopivat and Agios' mitapivat, are in the same class of oral pyruvate kinase (PK) activators that affect red blood cell metabolism in patients with sickle cell disease. However, Novo describes etavopivat as a pyruvate kinase-R (PKR) activator, reflecting that it specifically targets PKR (Protein Kinase R). Novo's top-line results from its Phase 3 trial demonstrated that etavopivat met both its primary endpoints of improving hemoglobin response and reducing vaso-occlusive crises (VOCs).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Agios Pharmaceuticals Inc
14.04.26
|Erste Schätzungen: Agios Pharmaceuticals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
11.02.26
|Ausblick: Agios Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
28.01.26
|Erste Schätzungen: Agios Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
29.10.25
|Ausblick: Agios Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)