AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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08.06.2026 15:15:00

Here's Why AMD Can Become a $1 Trillion Company by the End of the Year

Nvidia CEO Jensen Huang drew a lot of attention last week at a tech conference in Taiwan when he called Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) the next trillion-dollar company. But I think Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is more likely to reach that milestone first.Rising revenue and improving margins are signs of AMD's major catalysts, which are attractive tailwinds for long-term investors. Here are some other reasons why AMD has the advantage.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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