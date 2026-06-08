AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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08.06.2026 15:15:00
Here's Why AMD Can Become a $1 Trillion Company by the End of the Year
Nvidia CEO Jensen Huang drew a lot of attention last week at a tech conference in Taiwan when he called Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) the next trillion-dollar company. But I think Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) is more likely to reach that milestone first.Rising revenue and improving margins are signs of AMD's major catalysts, which are attractive tailwinds for long-term investors. Here are some other reasons why AMD has the advantage.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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04.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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03.06.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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01.06.26
|AKTIEN IM FOKUS: PC-Markteinstieg treibt Nvidia an - Intel und AMD belastet (dpa-AFX)
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01.06.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für AMD auf 665 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
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01.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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27.05.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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26.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schließt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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