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24.10.2026 13:13:00

Here's Why AMD Investors Should Consider Selling Before Nov. 3

AMD (NASDAQ: AMD) has been a tremendous stock to own in 2026. It has risen about 150% this year, ranking in the top 10 for best-performing S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) stocks. That's an admirable performance, and it has AMD investors believing that it's truly taking ground from primary competitor Nvidia (NASDAQ: NVDA) in the all-important data center market.

However, I think some of this performance isn't earned, and the stock could be ripe for a pullback. There are several factors that point to this potentially coming, and getting out of the stock before AMD's Nov. 3 earnings report could save investors from some heartache.

Image source: The Motley Fool.

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