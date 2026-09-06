CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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06.09.2026 10:51:00
Here's Why Billionaires Stanley Druckenmiller and Ken Griffin Are Loading Up on Eli Lilly Stock
The adage that "birds of a feather flock together" doesn't always apply to billionaire investors. Most of these super-successful individuals have their own unique strategies that are highly differentiated from other approaches.However, that doesn't mean high-profile investors don't sometimes see eye-to-eye on a given stock. For example, Stanley Druckenmiller and Ken Griffin both loaded up on Eli Lilly (NYSE: LLY) stock in the second quarter of 2026. Here's why these billionaires are on the same wavelength when it comes to this big pharma stock.Ken Griffin. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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