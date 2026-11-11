Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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11.11.2026 17:32:52
Here's Why Bloom Energy Stock Popped Today
Recent selling in AI-related names has knocked Bloom Energy (NYSE:BE) stock down more than 40% from its recent high. But recent updates from companies in the sector have calmed some of Wall Street's AI fears.
That's led to a rebound in Bloom shares, including a big jump today. At 11:23 a.m. ET, Bloom Stock was trading near the morning's high, up 15.6%.
Image source: Getty Images.
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