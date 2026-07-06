Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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06.07.2026 18:15:14
Here's Why Bloom Energy Stock Rallied Again Today
Bloom Energy (NYSE: BE) stock continued its strong 2026 run with a double-digit gain in early trading today. Shares of the designer and manufacturer of solid-oxide fuel cells settled some, but as of 12:05 p.m. ET, the stock was still up 9.3%. Bloom gave investors some good news last week. Still, today's announcement from other companies in the artificial intelligence (AI) sector has investors even more bullish on Bloom. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Bloom Energy
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