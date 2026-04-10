Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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10.04.2026 20:35:27
Here's Why Buying Energy Transfer Today Could Be the Best Financial Decision You Ever Make
Energy Transfer (NYSE: ET), one of the largest midstream companies in the United States, operates more than 140,000 miles of pipeline across 44 states. It transports natural gas, liquefied natural gas (LNG), natural gas liquids (NGLs), crude oil, and other refined products through its pipes, and it also exports some natural gas products overseas.Energy Transfer might not seem like an exciting investment, but it's delivered a total return of more than 450% over the past decade, including reinvested distributions. Past performance never guarantees future gains, but I believe it's still one of the best energy stocks you can buy for stable returns and long-term income.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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