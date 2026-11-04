Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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04.11.2026 21:15:02
Here’s Why Dividend Kings Coca-Cola, Procter & Gamble, and Colgate-Palmolive Are Hitting 52-Week Highs Following Midterm Election Results
Political uncertainty can send investors searching for stability. That's helping push shares of Coca-Cola (NYSE:KO), Procter & Gamble (NYSE:PG), and Colgate-Palmolive (NYSE:CL) toward fresh 52-week highs following the midterm elections. All three are Dividend Kings (companies with 50 or more years of annual dividend increases) that sell everyday necessities, making them attractive places to seek shelter from market volatility.
However, their rising share prices create an important question: Are these dependable dividend stocks still worth buying at their current prices?
Image source: Coca-Cola.
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|27.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
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|RBC Capital Markets
|26.10.26
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|28.10.26
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|28.10.26
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|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
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|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
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|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 320,00
|1,96%
|Coca-Cola Co.
|84,76
|-0,95%
|Colgate-Palmolive Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|53 900,00
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|Colgate-Palmolive Co.
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