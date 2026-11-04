Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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04.11.2026 21:15:02

Here’s Why Dividend Kings Coca-Cola, Procter & Gamble, and Colgate-Palmolive Are Hitting 52-Week Highs Following Midterm Election Results

Political uncertainty can send investors searching for stability. That's helping push shares of Coca-Cola (NYSE:KO), Procter & Gamble (NYSE:PG), and Colgate-Palmolive (NYSE:CL) toward fresh 52-week highs following the midterm elections. All three are Dividend Kings (companies with 50 or more years of annual dividend increases) that sell everyday necessities, making them attractive places to seek shelter from market volatility.

However, their rising share prices create an important question: Are these dependable dividend stocks still worth buying at their current prices?

Image source: Coca-Cola.

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Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 32 320,00 1,96% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 84,76 -0,95% Coca-Cola Co.
Colgate-Palmolive Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 53 900,00 1,60% Colgate-Palmolive Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Colgate-Palmolive Co. 86,20 -2,05% Colgate-Palmolive Co.

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