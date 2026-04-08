Aviation Holdings Group Aktie
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08.04.2026 19:15:33
Here's Why FTAI Aviation Shares Are Soaring Today
Shares in FTAI Aviation (NASDAQ: FTAI) soared by 14.4% on the open today, only to settle back to a 9% gain by 12 p.m. The move comes after a ceasefire agreement between the U.S and Iran led to a significant decline in the price of oil amid hopes that the conflict was on track for a definitive resolution that would reduce risk to the global economy.The company's exposure comes from two main areas. First, the company is a leading player in servicing narrow-body aircraft engines. Higher oil prices feed through into higher jet fuel prices (particularly when some refineries in parts of the world can't even obtain crude oil), and that's bad news for the commercial aerospace industry. In addition, the Gulf region is a major transportation hub in its own right. All of which means that a higher oil price is likely to lead to fewer flight departures and, ultimately, less need for servicing aircraft engines, Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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