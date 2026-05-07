General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
07.05.2026 12:17:39
Here's Why GE Vernova Stock Keeps Soaring in 2026
GE Vernova (NYSE: GEV) is up an incredible 71% in 2026, and rose 24.1% in April alone, according to data from S&P Global Market Intelligence. The latest monthly move comes as the company's first-quarter earnings report confirmed that the primary driver of its earnings, burgeoning demand for power for AI, is accelerating rather than slowing down. The evidence supporting the last statement comes from the increase in orders and even more so from something called slot reservation agreements (SRA). I'll return to these points in a moment.GE Vernova's core product is gas power turbines (power segment), from which it generates a long-term stream of services revenue. These turbines, notably the heavy-duty ones, have seen increasing demand as power sources for AI data centers. The increase in overall power demand is also causing utilities to ramp up spending on electrification equipment (GE Vernova's second business), and the segment is benefiting from AI data center demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu GE Vernova
22.04.26
|GE Vernova-Aktie mit Kursrally: Prognose angehoben (dpa-AFX)
22.04.26
|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
08.04.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)
27.01.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
13.01.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)