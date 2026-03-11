:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
11.03.2026 12:00:00
Here's Why Grail Shares Crashed in February and Why it Could Be a Buying Opportunity
Shares in the MCED test company Grail (NASDAQ: GRAL) declined by 45.6% in February, according to data from S&P Global Market Intelligence. There's little doubt about the cause of the crash. The healthcare company released disappointing top-line results from its multicancer screening test, Galleri, with the National Health Service (NHS) in England. Unfortunately, the three-year test, which involved a 142,000-person demographic, failed to meet its primary endpoint of demonstrating statistical significance of a reduction in Stage III-IV cancers. The aim of the test was to detect early stage cancers (which are easier and less costly to treat) before they progress to later stages, thereby reducing Stage III and IV diagnoses. The Galleri test itself won't reduce cancer, but patients should be treated earlier if the cancer is detected earlier, therefore reducing later-stage diagnosis. Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
