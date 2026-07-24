Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
24.07.2026 13:30:00
Here's Why Hyperliquid Is Now a Threat to Robinhood, Kalshi, and Polymarket
A decentralized crypto exchange breaking its way into prediction markets was not on many bingo cards this year, but on July 19, Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) said its HIP-4 outcome markets will soon let anyone who stakes 500,000 HYPE coins (roughly $31 million at recent prices) deploy their own event contracts, with little to no gatekeeping required.That announcement will have a smattering of knock-on effects for at least three different competitors: Kalshi, Polymarket, and Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD). Here's why those players are now under threat from Hyperliquid.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
24.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26