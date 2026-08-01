Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
01.08.2026 12:15:00
Here's Why I Keep Buying This 10%-Yielding Dividend Stock
I'm not going to lie, I'm pretty addicted to collecting passive dividend income. While I love working, nothing beats getting paid for work someone else did. With a yield of more than 10%, few passive-income investments pay as well as Ares Capital (NASDAQ: ARCC) -- it's almost 10 times higher than the S&P 500's current yield of 1.1%. That monster yield is why I just bought even more shares of this business development company (BDC).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!