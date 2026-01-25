ÅF AB Aktie

ÅF AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 00:32:00

Here's Why I May Add e.l.f. Beauty Stock to My Portfolio

With ongoing geopolitical conflicts, trade wars, interest rate uncertainty, and more, is now really the time to be investing in stocks? In my experience, there are always reasons for pessimism. But regularly adding new money to stock investments has historically always been part of a winning philosophy.For this reason, I'm always on the lookout for stocks to add to my own portfolio. And cosmetics company e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) might be one that I buy in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ÅF AB

mehr Nachrichten