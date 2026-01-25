ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
26.01.2026 00:32:00
Here's Why I May Add e.l.f. Beauty Stock to My Portfolio
With ongoing geopolitical conflicts, trade wars, interest rate uncertainty, and more, is now really the time to be investing in stocks? In my experience, there are always reasons for pessimism. But regularly adding new money to stock investments has historically always been part of a winning philosophy.For this reason, I'm always on the lookout for stocks to add to my own portfolio. And cosmetics company e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) might be one that I buy in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF AB
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Spain shuns US F-35 jets as tensions grow with Washington (Financial Times)