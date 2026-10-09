Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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09.10.2026 13:30:00
Here's Why I Sold Cipher Digital and Bought More Iren
After covering neocloud stocks for more than a year, I decided to sell Cipher Digital (NASDAQ: CIFR) shares to buy more Iren (NASDAQ: IREN). Both data-center companies are well-positioned as hyperscalers demand more compute for their AI ambitions, but Iren has become far more compelling in recent months, especially with a bearish undertone still gripping the narrative.
Iren's first landmark deal was a five-year, $9.7 billion pact with Microsoft for 200 megawatts. Investors waited for several months for Iren to make another splashy deal of that magnitude, but it has mostly pulled together a few smaller deals instead, including one with Nvidia.
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