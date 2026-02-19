Medical Properties Aktie
WKN: 874768 / ISIN: US58461M1018
|
19.02.2026 12:00:00
Here's Why I Wouldn't Touch Medical Properties Trust With a 10‑Foot Pole
Medical Properties Trust (NYSE: MPT) is a real estate investment trust (REIT) that owns healthcare properties providing necessary services. Hospitals account for 60% of its revenue. That's the good news and why many investors will likely find the stock's 6.6% yield highly compelling. There's just one problem: The yield is that high for a reason.The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) has a yield of about 1.2%. The average REIT has a yield of 3.8%. So, when you see a REIT backed by essential properties with a 6.6% yield, you need to ask yourself why the yield is so high. In this situation, the answer is that Medical Properties Trust cut its dividend.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Medical Properties Trust Inc
|4,83
|-5,30%
