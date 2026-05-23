Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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23.05.2026 04:30:00
Here's Why I Wouldn't Touch Ondas With a 10‑Foot Pole After This Parabolic Run
If you've been watching Ondas (NASDAQ: ONDS), you may have noticed that its gain over the past year is around 944%. That's enough to turn a single $10,000 investment into $104,000. (If you'd put that money in the S&P 500 instead, you'd still have enjoyed a remarkable 24% gain, turning your $10,000 into $12,400.)Such parabolic performances draw attention and lead more people to buy and own shares -- which can push the shares even higher. But should you invest in Ondas at this point? I don't think I want to.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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