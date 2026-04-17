USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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17.04.2026 18:45:00
Here's Why I Wouldn't Touch USA Rare Earth With a 10‑Foot Pole in This Critical‑Minerals Arms Race
If the critical-minerals arms race were a game of marbles (the "keepsies" version), and the U.S. and China were its players, then right now, the U.S. scant pile of marbled balls would pale in comparison to China's dominant heap.Indeed, for many years now, the U.S. has formed an uncomfortable dependence on Chinese control of the rare earth supply chain. Nowhere is that more consequential than in permanent magnets -- those small components without which modern technology simply wouldn't work.In its attempt to regain the upper hand, the U.S. government under Donald Trump has invested directly in mining companies that will not only help shore up the country's rare earth supply chain, but also supply these permanent magnets from their home turf.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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