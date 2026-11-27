NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.11.2026 16:45:02
Here’s Why I’d Still Buy Nvidia Over AMD With or Without Jensen Huang at CEO.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) and AMD (NASDAQ:AMD) are rivals. These companies compete in multiple industries, but none as big as data centers right now. Both AMD and Nvidia have strong product offerings. Still, Nvidia took an early lead due to having better software, and that was all it took for Nvidia's product lineup to become the go-to in the data center industry.
However, Nvidia's investment thesis recently hit a bump in the road due to issues involving co-founder and CEO Jensen Huang. Huang resigned due to misconduct issues, but was reinstated by the board a few days later.
But Huang isn’t out of the woods yet, as he must testify before Congress about recent events. This could cause a distraction, and Nvidia's issues undoubtedly give AMD an advantage right now/
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