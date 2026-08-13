Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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13.08.2026 18:07:00

Here's Why I'm Not Buying SpaceX Stock Quite Yet

Patient investors knew to avoid Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock in the period shortly after the company's IPO, as it was expected that early demand for the shares would be high, then falter as the weeks dragged on. That thesis has proven correct, and the stock now trades below the price at which it opened its first trading session. But there are a handful of reasons why I'm not considering buying SpaceX stock yet. Image source: The Motley Fool.On the surface, a price of $135 per share doesn't seem that expensive, but that's not the point. What really matters with any stock is its valuation. While investors don't have a full year's worth of SpaceX's public results to look at yet, we do have some estimates about how it will perform this year. The consensus among Wall Street analysts covering the company is that it will generate around $44.25 billion in revenue during 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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