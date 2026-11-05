IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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05.11.2026 17:35:02
Here’s Why IonQ Is a Buy After Its Air Force Award (and Why It Isn’t)
IonQ (NYSE:IONQ) is advancing its quantum networking technology through a $7.5 million Air Force funding installment already included in an existing agreement.
The next phase focuses on real-world deployment, including free-space optical connections and integration with telecommunications infrastructure, which could create new opportunities. However, IonQ's premium valuation and substantial cash burn must be watched.
Stock prices used were the market prices of Oct. 29, 2026. The video was published on Nov. 4, 2026.
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|Air Holdings Limited Registered Shs
|7,58
|1,54%
|IonQ
|28,72
|20,75%
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