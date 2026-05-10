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10.05.2026 17:34:49

Here's Why Joby Aviation Shares Lifted Off This Week

Shares in electric vertical take-off and landing (eVTOL) stock Joby Aviation (NYSE: JOBY) soared by 17.5% this week as the market warmed to its first quarter results released on Tuesday. The results and management commentary supported expectations that the company is on the cusp of beginning a long-term journey to become a leading transportation-as-a-service (TaaS) company in the eVTOL space. As a reminder, Joby's business model involves building, owning, and operating its own eVTOL air-taxis rather than selling them to third parties. That's why the market follows the timeline of every developmental milestone, not least because it needs to ensure it starts generating revenue from its air-taxi services before it burns through cash. The good news is Joby's management confirmed it's on track in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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