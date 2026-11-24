Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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24.11.2026 17:44:27
Here's Why Lockheed Martin Stock Popped Higher (Hint: An Analyst Upgrade Helped)
Lockheed Martin (NYSE:LMT) stock rose by more than 3% in early trading on a day when the S&P 500 index opened lower. The increase occurred after a Mizuho analyst started coverage of aerospace and defense companies and named Boeing (NYSE:BA) and Lockheed Martin as two of its favorite picks in the sector.
I think both picks have a lot of merit. Boeing's defense business is turning around as it passes key milestones on problematic fixed-price development programs, and the reset of expectations that management has set for its ramp in 737 MAX production means it has a good chance of beating them. The stock looks a great value.
Lockheed Martin also looks a good value. As the Mizuho analyst notes, Lockheed and others are well positioned in areas such as munitions (including missiles and interceptors) and unmanned systems, which should do well regardless of which administration guides the defense budget.
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