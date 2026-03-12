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12.03.2026 20:01:22
Here's Why Meta's $135 Billion AI Bet in 2026 Could Backfire on Shareholders
Back in January, Meta Platforms (NASDAQ: META) announced it would increase its capex from $72 billion in 2025 to up to $135 billion in 2026. It plans to allocate most of that spending to expanding its "Meta Superintelligence Labs" AI division.That strategy isn't surprising, since Meta uses AI algorithms across its core social platforms: Facebook, Instagram, Messenger, and WhatsApp. However, that plan could also backfire and weigh down its stock -- which has declined 3% year-to-date, for the foreseeable future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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