Here's Why MP Materials Shares Surged Higher in April
Shares in rare earth company MP Materials (NYSE: MP) rose by 36.8% in April, according to data from S&P Global Market Intelligence. The move due to a series of events rather than a one-off catalyst. The interesting thing is that they all highlight the long-term case for buying the stock.First, as readers already know, the company's rare-earth peer, USA Rare Earth (NASDAQ: USAR), rose 72% in April on the back of derisking its business model through ensuring it had an adequate supply of rare-earth elements and oxides before it commissions its own rare-earth mining operation, Round Top, in 2028. The significant rerating of a peer reads well for MP Materials, particularly as, unlike USA Rare Earth, it already has rare-earth mining operations in place and is expanding magnet-producing capability, including the construction of its 10X facility. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
